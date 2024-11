Il match è fissato per il prossimo 6 novembre alle ore 14:30 e si giocherà in gara unica allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Ecco le sfide in programma

La Reggina è pronta ad affrontare i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D contro l'Acireale, in una sfida che si terrà in gara unica allo stadio Granillo. Il match è fissato per il prossimo 6 novembre alle ore 14:30, come annunciato dal Dipartimento Interregionale. Gli amaranto arrivano a questo incontro dopo aver superato la Vibonese per 2-0 nel turno di apertura della Coppa, disputato lo scorso 1 settembre.

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti tutti gli accoppiamenti relativi ai trentaduesimi della competizione. Per l’ufficialità dell’avversaria del Villa Valle (gara 7) bisognerà attendere la decisione del Giudice Sportivo sul preannuncio di reclamo in merito alla sfida del Primo Turno Real Calepina-Virtus CiseranoBergamo.

I trentaduesimi

Gara 1 Lavagnese-Bra

Gara 2 Imperia-Vado

Gara 3 Saluzzo-Chisola

Gara 4 Club Milano-Novaromentin

Gara 5 Brusaporto-San Giuliano City

Gara 6 Sant’angelo-Citta’ Di Varese

Gara 7 Villa Valle-Vincente Gara N. 54 Primo Turno

Gara 8 Oltrepo-Piacenza

Gara 9 Vigasio-Palazzolo

Gara 10 Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore

Gara 11 Dolomiti Bellunesi-Campodarsego

Gara 12 Adriese-Mestre

Gara 13 Cittadella Vis Modena-Lentigione

Gara 14 Ravenna-Forsempronese

Gara 15 Sambenedettese-Vigor Senigallia

Gara 16 Castelfidardo-Civitanovese

Gara 17 L’Aquila-Termoli

Gara 18 Seravezza-San Donato Tavarnelle

Gara 19 Figline-Sangiovannese

Gara 20 Livorno-Ghiviborgo

Gara 21 Follonica Gavorrano-Sporting Trestina

Gara 22 Atletico Lodigiani-Roma City

Gara 23 Guidonia-Cassino

Gara 24 Ostia Mare-Cos Sarrabus Ogliastra

Gara 25 Paganese-Scafatese

Gara 26 Nocerina-Ischia

Gara 27 Gelbison-Matera

Gara 28 Fidelis Andria-Casarano

Gara 29 Virtus Francavilla-Martina

Gara 30 Reggina-Citta’ Di Acireale

Gara 31 Akragas-Enna

Gara 32 Siracusa-Paterno’