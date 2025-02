Appuntamenti interessante per le squadre di Serie B. Confronto diretto tra due squadre calabresi in gara unica. Nel raggruppamento della Serie C invece Cetraro avanza a discapito del Rosolini

La passione non manca mai nei campi di futsal, il mercoledì di Coppa Italia è più atteso della Champions League nelle piazze interessanti. Non è un caso come alle 19 le attenzioni saranno concentrate tutte su Soverato per la contesa tra Blingink-Nausicaa. Il match opporrà la squadra seconda in classifica contro la terza del girone G nazionale, ma soprattutto due team che non lesineranno nel gioco offensivo.

Da una parte c’è un Soverato trascinato dai gol di Piovesan e da un pubblico sempre caldo e caloroso nei riguardi dei calcettisti. Le maggiori fortune del gruppo allenato da Nino Rinaldi passano proprio dal Pala Scoppa, in una gara secca questo potrebbe essere il valore aggiunto. Dall’altra parte, la compagine di De Marchi arriverà in campo con la consapevolezza di non aver proprio nulla da perdere e come, in ogni caso, questa stagione sia sicuramente da incorniciare. Il vicepresidente Alfonso Samà ha aggiunto: «Mi aspetto una partita tutta cuore e grinta. Il nostro futuro sarà roseo perché rappresentiamo gli andreolesi e lo facciamo in modo sostenibile».

Ben altro equilibrio, probabilmente, alle 19.30 attenderà Diaz e Casali del Manco. I pugliesi sono reduci dal primo ko del campionato, ma al Pala Colombo di Ruvo l’impresa dei presilani sarà ardua. I gialloblu sono reduci da un 2025 nerissimo, solo con una grande prestazione si potranno ribaltare i pronostici e regalarsi un turno successivo dove affrontare proprio la vincente tra Soverato e Nausicaa.

Per la Coppa di Serie C impresa della Duelle Cetraro, che ha superato il turno contro la Futura Rosolini. Dopo il 6-2 maturato all’andata, la squadra calabrese è riuscita a resistere agli assalti dei siciliani: pur sconfitta 4-1, la compagine tirrenica può festeggiare per il passaggio al turno successivo.