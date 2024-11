I rossoblu rimontano due reti ma vengono sconfitti 3-2 dai padroni di casa

CREMONA - Il Cosenza esce al primo turno. La trasferta di Cremona vale l’accesso alla Coppa Italia di Lega Pro. E’ l’ex tecnico rossoblu Gigi Simoni a spegnere le attese dei lupi silani: 3-2 per i padroni di casa il risultato finale. La Cremonese passa in vantaggio al 7’ del primo tempo con Kirilov e dopo 4 minuti è Jadid a portare a 2 le reti di vantaggio dei padroni di casa sugli ospiti. Al 34’ il Cosenza accorcia con Mosciaro (nella foto) che realizza il calcio di rigore concesso per un fallo del portiere Battaiola su Calderini. L’estremo difensore viene espulso e lascia il terreno di gioco al suo secondo. Padroni di casa in dieci. Dopo essersi procurato il rigore. è proprio Calderini al 14’ della ripresa a segnare il gol del pareggio. Il Cosenza spinge sull’acceleratore. Ma passano appena 4 minuti e Kirilov segna un’altra rete. Doppietta personale e vittoria che assicura alla Cremonese il passaggio del turno.