MILANO - Al via la stagione calcistica 2014-2015. Il primo atto oggi nella sede della Lega Calcio a Milano. E' qui che sono stati effetuati i sorteggi della Coppa Italia-Tim Cup. Tra le settantotto squadre iscritte anche quattro calabresi: il Crotone, la Reggina, il Cosenza ed il Catanzaro. Definiti il tabellone e gli accoppiamenti del primo turno. In campo domenica 10 agosto le squadre di Lega Pro e alcune provenienti dalla serie D. Il Cosenza affronterà in trasferta la Cremonese mentre il Catanzaro ospiterà l'Akragas e la Reggina riceverà la Casertana. Già qualificato al secondo turno il Crotone che entrerà in scena, come tutte le squadre di B, successivamente.