Amaranto battuti dai campani di stretta misura

REGGIO CALABRIA - Gli amaranto subito fuori. La squadra di Foti non ha approfittato del fattore casalingo nella sfida diretta per l’accesso alla fase successiva della Coppa Italia Tim. Dopo aver sfiorato per ben due volte la segnatura nel primo tempo, con Di Michele e Viola, all’inizio della ripresa i calabresi sono stati puniti da Cruciani: tiro imparabile e campani in vantaggio. Un risultato che non cambierà più. La Casertana vince e passa il turno. Gli amaranto giocheranno la seconda fase della Coppa Italia di Lega Pro.