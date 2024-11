Si parte domenica 4 agosto con il turno preliminare che vedrà in campo anche formazioni di Serie C. Le due squadre calabresi faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dai trentaduesimi

La Lega Seria A ha reso noto tramite un comunicato le date della prossima Coppa Italia Freccia Rossa. La competizione inizierà infatti domenica 4 agosto con il turno preliminare che vedrà in campo anche formazioni di Serie C.

Una settimana dopo, domenica 11 agosto, dovrebbero giocarsi le gare dei trentaduesimi di finale. In quell’occasione scenderà in campo sia il Catanzaro che il Cosenza che giocheranno, com’è noto, rispettivamente in casa dell'Empoli e del Torino in gara secca. Le due partite, ovviamente, potrebbero subire variazioni, e quindi essere anticipate o posticipate di uno o due giorni, a seconda delle esigenze televisione. Poi, per i sedicesimi, la Coppa Italia Freccia Rossa tornerà in campo a fine settembre. La finale è invece stata fissata mercoledì 14 maggio 2025.

Il format

Sul format complessivo, il regolamento ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, cioè: tutte le 20 società ammesse al campionato di Serie A; tutte le 20 società ammesse al Campionato di Serie B; 4 società segnalate dalla Lega Pro.

Tutte le squadre verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal numero 1 al numero 44. Le società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi: 8 società a partire dal turno preliminare; 28 società a partire dai trentaduesimi; 8 società (“Teste di serie”) a partire dagli ottavi di finale, tra queste 8 c'è la Juventus che detiene il titolo.