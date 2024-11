Nove reti domenica al Corigliano in campionato e sette al Parghelia in Coppa Italia. È una Vigor Lamezia a trazione anteriore, anche se è doveroso precisare subito che sono stati affrontati avversari di livello inferiore. Il Corigliano ha schierato una squadra imbottita di under ed è sceso in campo giusto per non essere escluso dal campionato. Il Parghelia, che milita in Promozione, era praticamente fuori dai giochi e ha dato spazio alle riserve.

Per la Vigor di Morgia, allora, si è trattato giusto di un allenamento, in una partita nella quale i bomber Russo, Dieme e Zuppardo hanno gonfiato la rete.

I lametini in agilità hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale dove, il 4 e il 18 novembre, affronteranno il Sersale, guarda caso proprio quella squadra che, al debutto in campionato, ha travolto i biancoverdi.

Sedici gol in quattro giorni, allora, ma bisogna dare il giusto peso e valore alle forze in campo. Diciamo che i biancoverdi, accreditati comunque alla vigilia come favoriti numero uno per la promozione in Serie D, hanno fatto le prove in vista di confronti più attendibili. E riguardo al futuro, è scontata la giornata di riposo di domenica prossima, visto che da calendario la Vigor avrebbe dovuto affrontare il Gallico Catona. La squadra reggina mercoledì non ha giocato la gara di coppa a seguito di provvedimento di isolamento domiciliare per 14 giorni, disposto dall’Asp di Reggio Calabria. Il match è stato rinviato al prossimo 11 novembre.