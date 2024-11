Aria di novità in casa Corigliano Futsal. Dopo i rumors, le trattative e l’attesa di queste settimane la società di patron Olivieri ufficializza un triplice colpo

Il primo colpo porta al nome del nuovo allenatore Gilberto Marques De Oliveira. Gilberto Marques de Oliveira è nato a Niteroi, nei pressi di Rio de Janeiro il 1968, di origine portoghese e ha doppio passaporto. La sua carriera da giocatore è spalmata tra Brasile, Spagna e Liga portoghese dove raccoglie notevoli successi. La carriera da allenatore inizia proprio in Portogallo con la Fundasao Jorge Antunes, per poi passare in Italia in serie A2 con Ascoli, Verona e Sport Five Putignano. La carriera da allenatore inizia proprio in Portogallo con la Fundasao Jorge Antunes, poi tre anni in Italia in serie A2 con Ascoli, Verona e Sport Five Putignano. Nel 2007/08 il ritorno in Portogallo con il Boticas. Nell'ultima stagione in Portogallo ha disputato i play off scudetto con la Fundasao Jorge Antunes. Nella stagione 2010/2011 torna in Italia, nel Regalbuto Calcio a 5, serie A2 girone B dove ottiene un insperato piazzamento ai play-off promozione. Fattore che si ripete anche l'anno successivo, al Pesaro Fano , in A2 girone A, con la ciliegina sulla torta della vittoria dello scudetto under 21. Nelle ultime due stagioni ha allenato il Lecco C5 sempre nel girone A di A2. Felice di aver accettato l’offerto del Corigliano, Marquez spera di poter proseguire la sua ascesa guidando il Corigliano Futsal. Su fronte mercato, dopo i rinnovi di Viera, Delpizzo e il nuovo arrivo Juampe il club coriglianese ha ufficializzato anche un binomio di calcettisti tutto siculo. Trattasi di due promesse del calcio a 5 in arrivo entrambi in arrivo dall’Acireale: l’under Alessio Trovato , classe 1993, ruolo laterale offensivo mancino proviene dall’Acireale. Ultime tre stagioni in A-2 dove seppur giovanissimo ha siglato ben 50 reti con la maglia amaranto. Di Trovato si dice un gran bene considerato che è il giovane più promettente del panorama calcettistico italiano insieme all’altro acquisto isolano. Secondo neo acquisto biancazzurro che riconduce a Sebastiano Tornatore, classe 1993, portiere in arrivo sempre dal club acese dove ha giocato nelle ultime stagioni con un solo anno di esperienza nella Luparense pluri campione d’Italia. Entrambi richiesti da diverse società di serie A hanno sposato il progetto Corigliano Futsal. Come altri giocatori hanno scelto la piazza jonica per rilanciarsi e consacrasi nel mondo del calcio a 5 che più conta. Trattativa sapientemente condotte dal direttore generale Luca Forace che sta scandagliando il mercato per ufficializzare altri colpi di mercato a breve al fine di completare la rosa. Rinnovi anche per capitan Schiavelli, De Luca e Dentini nonché lo Buglio. Preparazione fisica che, invece, dovrebbe essere fissata per il 24- 25 agosto con un programma da definire mentre la società sta lavorando all’organigramma e ad altri progetti ancora in cantiere. Frattanto è ufficiale la nascita degli Fc5Futsal Club "Boys". La neonata tifoseria organizzata biancazzurra si fa largo grazie al volere di un gruppo di giovani tifosi che seguono la squadra dal suo esordio ossia dal 2007. Presidente del club Gennaro Viteritti che unitamente agli altri tifosi è orgoglioso e soddisfatto dell’avvenimento. Ringraziamenti tra le parti e con la società di patron Fabio Olivieri nonché con l'intera dirigenza che ci hanno permesso di creare questa realtà. “L’intento- si legge nella nota- è di portare al palazzetto, non solo tanti giovani amanti dello sport, ma anche e sopratutto donne e bambini. Scopo principale è quello di creare una tifoseria pulita, rispettosa per i giudici di gara e degli avversari. Vogliamo distinguerci e distaccarci dalle altre tifoserie di calcio/calcio A5, creare un ambiente che miri ad insegnare il vero senso della parola rispetto”.