Giunge alla 38esima edizione il tradizionale torneo tennistico made in Sporting Club. L’evento, in programma da domenica 24 a domenica 31 luglio 2022 in Calabria, come da tradizione, vedrà tra gli iscritti tennisti di molte regioni dello stivale. Manifestazione congiunta al “Trofeo Sprovieri” e che avrà luogo sul rettangolo del centro sportivo di contrada Santa Lucia (area urbana dello scalo Corigliano-Rossano).

L’iniziativa sportiva è patrocinata da UsAcli e comitato regionale Calabria Fit, promosso da diversi partner e riservato alle categorie singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria. Lo staff biancoverde, già da alcune settimane, è al lavoro per predisporre nei minimi dettagli il torneo tennistico più datato in ambito tennistico regionale. Il gruppo guidato da patron Massimo Fino – si legge in una nota stampa - sta pianificando l’intera competizione in attesa della chiusura alle ammissioni. Stima complessiva prevista oltre i sessanta iscritti tra divisione al maschile e femminile. Il tabellone sarà articolato in virtù delle classifiche Fit 2022.

Grande attesa tra gli atleti per il sorteggio e per le prime gare. Come sempre attesi tennisti più navigati, giovani talenti e qualche outsider che si contenderanno il montepremi in palio di cinquecento euro. Sponsor tecnico sarà Gylfi Sport e arbitro delle gare il direttore Caricato sostenuto dall’assistente Ritacco. A margine delle finali del 31 luglio, alla presenza del presidente Fino e di alcuni delegati istituzionali e partner, previste le premiazioni per i primi due classificati di ambedue le categorie. I vincitori saranno omaggiati anche con coppe e targhe. Kermesse tennistica dove non mancherà la presenza quotidiana di pubblico, sportivi e appassionati della disciplina pronti ad applaudire e incitare gli atleti in campo.