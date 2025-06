Nei mesi scorsi la società della Volley Corigliano aveva espresso il netto proposito di voler partecipare a un campionato più qualificante rispetto alla Serie C maschile. Durante il proseguo del torneo regionale (con la squadra rimasta in una posizione di medio-bassa classifica), la dirigenza aveva così manifestato la volontà di tentare un salto di categoria: sono state tante le opzioni vagliate, qualcuna riguardava da vicino altre società calabresi. Alla fine, la scelta è ricaduta su un salto in avanti progressivo, coinvolgendo la Valley Tremestieri, club siculo che ha ceduto così il titolo sportivo alla società jonica, dopo aver chiuso la stagione al terzultimo posto.

Dal 2025-26 il Pala Brillia tornerà a ospitare gare di un certo appeal, il Corigliano giocherà nel campionato nazionale di Serie B. Si misurerà con squadre calabresi dalla storia illustre come la Tonno Callipo e la Raffaele Lamezia, respirando quasi un’area vintage nei derby nonché negli altri confronti con le compagini siciliane. Soddisfazione per la società jonica, che si misurerà con un contesto di tutto rispetto: «Un sentito ringraziamento va alla società siciliana per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante la trattativa, in attesa della conclusione dell’iter ufficiale presso la Fipav. Dopo cinque lunghi anni segnati dalla pandemia, il Palazzetto dello Sport di contrada Brillia — uno dei più moderni e funzionali della Calabria — tornerà ad ospitare gare di alto livello, riportando entusiasmo e passione tra gli sportivi locali».

Curiosamente per lo sport coriglianese è il secondo salto di categoria in pochi giorni. Oltre a quanto registrato in campo volley con l’annuncio delle scorse ore, ricordiamo il passaggio del Corigliano dalla Prima categoria alla Promozione col titolo del Marca.