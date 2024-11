Il Covid-19 corre e nelle ultime ore ha colpito ancora una volta il mondo del calcio calabrese. Dopo i 20 casi di positività che si sono registrati nella Vibonese, ai quali si è aggiunta anche quella del presidente Pippo Caffo, tre nuovi contagi hanno interessato nelle ultime ore due squadre di calcio calabresi: Cosenza e San Luca.



Due positivi nel gruppo squadra del Cosenza



In serata il Cosenza Calcio ha informato sull’esito dei tamponi molecolari effettuati nelle scorse ore l’intero gruppo: «il ciclo dei tamponi ha dato esito negativo per tutti i soggetti testati tranne per il calciatore già risultato positivo nella giornata di martedì e per un componente dello staff sanitario. Entrambi sono posti in regime di isolamento domiciliare»

I rossoblù scenderanno in campo al “San Vito – Marulla”, domani alle 14:30 per disputare contro il Brescia il settimo turno del campionato di Serie B.



Un calciatore positivo nel San Luca



Il virus non conosce ovviamente differenza di categoria, ed ecco che dunque un caso di positività è stato registrato anche nel San Luca, squadra che milita nel campionato di Serie D. Lo stesso club reggino ne ha dato comunicazione: «in data odierna, un calciatore della prima squadra sottoposto al test è risultato positivo al covid-19. Il calciatore che presenta sintomi si trova in isolamento presso la propria residenza». Il San Luca, che solo due giorni fa ha giocato e vinto il recupero del derby calabrese contro il Castrovillari ha sospeso anche gli allenamenti. A questo punto, da valutare anche la situazione in casa castrovillarese, con il gruppo squadra che potrebbe essere dunque posto in isolamento al pari dei reggini.