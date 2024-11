A comunicarlo la stessa società sportiva. Il calciatore è asintomatico e si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21

Ancora una persone positiva al coronavirus nel mondo del calcio. Si tratta del calciatore Alessandro Plizzari, portiere della Reggina. A comunicarlo in una nota la stessa società sportiva.

Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia.