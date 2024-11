Sospesa, al momento, la gara della 12/ma giornata del Campionato di Serie B, tra Reggina e Cittadella. La decisione è scaturita dai risultati di alcuni tamponi cui sono stati sottoposti in precedenza quattro giocatori veneti che non fanno parte del gruppo presente a Reggio.

Le disposizioni prevedono, in questi casi, che i calciatori della formazione che scenderà in campo debbano ripetere il test. Da qui la decisione di sospendere il fischio d'inizio fissato per le ore 14.

Si attende, adesso, l'esito dei tamponi di controllo che saranno effettuati più tardi. Da quanto si è appreso si prospetta la possibilità di far disputare la gara alle 21:30, sempre allo Stadio Granillo e dopo la ratifica ufficiale da parte della Lega di Serie B.