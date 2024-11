VIDEO | Oltre a quello di mister Allegri sono arrivati per Daniel anche i video di Alvaro Morata e del terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio

Dalla sera del 30 giugno scorso il 16enne Daniel Mele è ricoverato in rianimazione all’Annunziata di Cosenza per un grave trauma cranico a seguito di un incidente stradale nel vicino abitato di Spezzano della Sila.

L’appello di mamma Rosa

«Ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juventus che lo inciti a combattere, forse potrebbe essere uno stimolo in più. Lui adora alla follia Cristiano Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile», queste le parole e l’appello della mamma del giovane Daniel. È quindi partito un tam tam fatto di condivisioni sulle pagine ufficiali dei calciatori bianconeri e della tifoseria, per arrivare al campione portoghese. Con la speranza che Daniel, percependo le parole del suo idolo, possa riaprire gli occhi.

Le risposte dei bianconeri

In attesa del videomessaggio di CR7 sono arrivate nelle scorse ore le prime risposte da parte dei bianconeri. Il primo ad inviare a Daniel un messaggio è stato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: «Sicuramente vincerai questa partita. Ti aspettiamo allo stadio», queste le parole del tecnico. «Siamo tutti con te», ha invece detto a Daniel il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Un messaggio per il 16enne è arrivato anche dalla Spagna direttamente da parte dell'attaccante juventino Alvaro Morata, che affronterà l’Italia nella semifinale di Euro 2020: «Daniel non mollare. Mando un abbraccio e un bacio a te e a mamma Rosa. Siamo tutti con te»