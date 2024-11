Finisce senza reti l’amichevole con i cugini rossoblu. Parecchi gli assenti per vari acciacchi. Cappellacci: 'Altri arrivi? Ci vorrebbe un difensore'

COSENZA - Reti bianche nell’amichevole del Cosenza contro il Rende. Un test in cui i lupi silani sono scesi in campo con le seconde linee. Assenti tutti in una volta, oltre ai convalescenti Cori e De Angelis, anche Mosciaro e Zanini. Nulla di particolare per gli ultimi due. Zanini ha un problema alla caviglia, mentre il capitano risente di un piccolo fastidio al flessore. Entrambi torneranno a disposizione di mister Cappellacci lunedì.

Mercato. A chi gli ha chiesto se si aspetta nuovi arrivi mister Cappellacci ha risposto così: "Manca qualcosa in difesa. A centrocampo, non è una priorità, ma un altro giocatore potrebbe arrivare". (ab)