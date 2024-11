L'attuale ds rossoblù potrebbe essere il prescelto per la sostituzione di Pietro Accardi, a sua volta destinato alla Sampdoria.

Le sirene della Serie A potrebbero essere decisive per il futuro di Roberto Gemmi. L’attuale direttore sportivo del Cosenza sembra infatti poter essere la prima scelta nel ruolo dell’Empoli, squadra che si è salvata nell’ultima giornata in massima serie.

Accelerata decisa dell’Empoli

Secondo quanto afferma il sito di Gianluca Di Marzio infatti, il dirigente rossoblù dovrebbe prendere il posto di Pietro Accardi che, a sua volta, approderebbe alla Sampdoria. Una possibilità, quella dell’Empoli, che ha preso piede con il passare delle ultime ore, visto anche l’immobilismo del Cosenza. L’incontro per definire il futuro di Gemmi infatti, atteso da almeno tre settimane, non è mai stato finora fissato dal Presidente Guarascio. Fino a ieri sembrava comunque potesse esserci comunque un lieto fine, con Gemmi disposto ad attendere almeno fino a questo fine settimana. Come finirà adesso con questa accelerata dell’Empoli?