Il Cosenza prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Frosinone, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. I rossoblù scenderanno in campo sabato, 7 dicembre, alle ore 17:15.

Gli uomini di mister Alvini stanno intensificando gli allenamenti, alternando sessioni in palestra a esercitazioni sul campo. Per oggi è prevista una sessione mattutina in cui si proseguirà con il programma stabilito dallo staff tecnico.

Gli aggiornamenti sugli infortunati

La principale preoccupazione riguarda la condizione fisica di alcuni elementi della rosa. Zilli sembra aver recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e potrebbe essere disponibile per la sfida di sabato. Strizzolo, invece, rimane in dubbio, con lo staff che valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni.

Più incerta la situazione di Andrea Hristov. Il difensore bulgaro si è fermato e si è sottoposto a un’ecografia nel pomeriggio di ieri. I risultati dell’esame saranno decisivi per stabilire se potrà essere arruolabile per la partita contro il Frosinone, ma al momento la sua presenza appare in forte dubbio.