Il tecnico Fabio Caserta, incassata la fiducia a tempo da parte del ds Roberto Gemmi in conferenza stampa, deve dimostrare di aver risollevato la squadra. Sabato pomeriggio, tuttavia, è atteso dall’impegno più difficile del campionato: quello contro la capolista Parma. Dalle parti del Marulla prosegue la settimana di lavoro. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio sul prato del Sanvtino-Delmorgine per dare seguito all’impostazione data lunedì e martedì. Prima parte della seduta dedicata all’attivazione tecnica, di seguito i Lupi hanno effettuato esercitazioni sulla costruzione e sulla manovra. La sessione si è conclusa con una partita a tema. Domani seduta mattutina.

Assenti Canotto, Marras, Praszelik e Calò

Luigi Canotto e Manuel Marras non ci saranno contro il Parma, entrambi anche oggi hanno svolto delle terapie. Proprio dall’ex Bari le notizie peggiori. L’estrosa ala rossoblù in occasione della partita di Cittadella ha accusato un risentimento al polpaccio da rivalutare nei prossimi giorni. Non saranno, tuttavia, gli unici assenti. La sanzione comminata a Praszelik ieri dal Giudice Sportivo va ad aggiungersi infatti all’altro stop certo di Calò, che contro i ducali sconterà la seconda giornata di squalifica.

Viviani in gruppo

La buona notizia è invece il rientro in gruppo di Viviani. Il calciatore non si vede in campo dallo scorso 28 ottobre a La Spezia ed è stato indisponibile nelle ultime 5 gare. Facendo la conta dei rimasti, sono tre quelli abili ed arruolabili al 100% contro il Parma: Federico Zuccon, Idriz Voca ed Aldo Florenzi. Se il Cosenza tornerà a giocare con i due mediani davanti alla difesa, sarà difficile pensare di vedere in quella posizione il centrocampista sardo. Viceversa con un pacchetto a tre cambierebbe tutto.