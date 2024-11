Intanto il presidente Guarascio pensa alla sfida in casa della Reggina: «Il derby è un avvenimento che amplifica la passione per il calcio dei calabresi»

Ha già indossato la fascia in questa stagione ed aveva rinnovato di recente. Il Cosenza, però, considerata la crescita esponenziale di Aldo Florenzi, ha deciso di prolungare ancora il suo contratto. La nuova scadenza è fissata a giugno 2026, con il club che si è riservato la possibilità di allungarlo unilateralmente per altri 12 mesi.

Florenzi capitan Futuro

Il gesto non è di secondaria importanza perché il centrocampista starà fuori per un po’ di tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Con questa decisione, via degli Stadi lo ha nominato in pratica “capitan futuro”.

«Il centrocampista proveniente dal settore giovanile rossoblù - si legge nella nota - ha finora collezionato 35 presenze (tra Campionato, Coppa Italia e Play Out) e una rete in Serie B. La società augura al calciatore di proseguire nel migliore dei modi l’avventura con la maglia rossoblù».

Guarascio pensa già al derby

Il presidente Guarascio, nel frattempo, è soddisfatto della posizione di classifica del Cosenza e di come la squadra abbia affrontato l’ultimo impegno casalingo con il Como. Il calendario, tuttavia, prospetta la trasferta più sentita della stagione. Sabato pomeriggio i Lupi saranno di scena al Granillo, dove l’ambiente sarà tutt’altro che accomodante. In vista del derby di Calabria ha fatto sentire la sua voce.

«È la settimana che precede il match tra Cosenza e Reggina, un avvenimento che amplifica la passione per il calcio dei calabresi. Vogliamo che, in un momento triste per il movimento calcistico mondiale, in cui si contano le vittime causate dai disordini avvenuti in uno stadio dell’Indonesia, l’appuntamento di sabato sia una grande festa di sport. Le due squadre - ha detto - stanno onorando il campionato e vivono un momento sereno. In campo, ne siamo sicuri, vedremo spettacolo e sano agonismo. È questo il mio forte augurio in una giornata così triste e dolorosa».