Il numero 9 rossoblù non segna dalla gara persa contro il Modena (1-2) del 29 agosto valevole per la terza giornata di campionato

Sono 794' minuti senza gol: questi i numeri del lungo periodo di assenza dal tabellino dei marcatori di Gennaro Tutino. L'attaccante napoletano del Cosenza non trova la via del gol da oltre due mesi. L'ultimo gol risale al 12' della sfida casalinga valevole per la terza giornata di campionato contro il Modena su assist di Marras. Una sfida che i rossoblù alla fine persero (1-2). In questo lungo periodo di astinenza il numero 9 rossoblù ha subito anche una buona dose di sfortuna colpendo ben 5 legni, negli otto complessivi colpiti dalla squadra di mister Caserta in questo primo scorcio di campionato.

L'assenza del gol influisce anche sulle prestazioni di Tutino, che nelle ultime uscite è sembrato voglioso di lasciare il segno ma allo stesso tempo confusionario e poco incisivo. Agli antipodi dall'attaccante prolifico capace di segnare 3 gol nelle prime 4 partite di quest’anno. Il tecnico Caserta, tranne nella sfida del Picco contro lo Spezia, lo ha sempre schierato nell'undici iniziale. Sabato contro la Feralpisalò la prova forse più buia di questa sua seconda avventura a Cosenza. I 794 minuti senza gol si fanno sentire. Bisogna continuare ad avere fiducia e lavorare con tranquillità. C’è la speranza che questo periodo nero finisca al più presto.