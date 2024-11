I rossoblù hanno "pagato" la tensione non riuscendo a trovare il ritmo giusto per rientrare nel match dopo i due gol del Catanzaro

Ancora una sconfitta nel derby per il Cosenza che nonostante abbia giocato una buona gara torna da Catanzaro senza punti e col morale sotto i tacchetti. Non è bastato agli uomini di Caserta contro un Catanzaro che nel match ha messo tutti gli ingredienti per ottenere il bottino pieno. Ingredienti che sono mancati ai rossoblù e al tecnico Fabio Caserta.

Il tecnico ha ripetuto spesso in conferenza stampa di schierare «l’undici che reputo migliore per quel match», e ci mancherebbe altro. L’impressione venuta fuori dalla sfida del Ceravolo però è che più di uno dei suoi ragazzi abbiano avvertito troppo la tensione per il derby. Continua a leggere su CosenzaChannel.it