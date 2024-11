Il cavillo burocratico sul contratto di Arrighini regala l'attaccante pisano al Cittadella. Il Cosenza corre ai ripari e punta ad un paio di top player. Tra questi il crotonese, Modesto

Oltre al danno la beffa. Il Cosenza perde così un altro importante tassello. La notizia era già nell’aria ma ora Andrea Arrighini è ufficialmente un giocatore del Cittadella. Il club veneto ha approfittato della clamorosa svista da parte della società silana, acquisendo le prestazioni del bomber toscano dall’Avellino con un contratto quadriennale.



Tutto da rifare per Guarascio che non potrà più contare sulle qualità della punta centrale, tra i protagonisti assoluti della scorsa stagione e sul quale Roselli avrebbe investito volentieri nel prossimo campionato per una squadra dalle grandi ambizioni.



Per Arrighini si aprono nuovamente le porte della cadetteria, riscattandosi così dall’esperienza precedente in Irpinia che poco aveva regalato. Chiusa una porta, prova ad aprirsene un’altra.



In Via degli Stadi è già partita la macchina per i possibili pezzi da 90 in entrata. Sempre più prepotente l’ipotesi Modesto. Bisognerà capire quanto possa essere fattibile un ingaggio del terzino sinistro. Sempre aperte le strade per quanto riguarda Giovanni Pinto del Monopoli, se eventualmente dovesse partire Pinna. E restano in auge anche i nomi di Gianluca Barba e Zaccaria Hamlili. Mentre pare essere ormai ufficiale l’arrivo di Angelo Corsi.



A Catanzaro ecco spuntare due nuovi nomi. Marco Valotti, classe ’95 e Jacopo Fortunato. Il centrocampista centrale, conteso da tre società, compresi i giallorossi appunto, sarebbe il giusto colpo per rinforzare le linea mediana.