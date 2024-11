L'attuale dirigente rossoblù e il suo vice Perna sono in cima ai desideri del sodalizio granata per la sostituzione di Goretti, vicino all'accordo con la Fiorentina

La Reggiana vuole Roberto Gemmi. Il ds rossoblù, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è tentato dalle sirene granata, visto che la situazione in casa rossoblù è ancora in fase di stallo. Una situazione resa complicata dal faccia a faccia tra il patron Guarascio e il dirigente che non si è ancora svolto, con Gemmi che sembra il prescelto per la sostituzione di Roberto Goretti, anch'egli un ex rossoblù.

Goretti alla Fiorentina e Gemmi al suo posto?

L’ex ds del Cosenza infatti sembra ad un passo dalla Fiorentina, dove a sua volta, sostituirebbe Nicholas Burdisso nel ruolo di direttore sportivo e braccio destro di Daniele Pradè. Nella vicenda un ruolo fondamentale ce l’avrebbe Armando Perna, come riferisce Il Resto del Carlino, «grande amico del presidente della Reggiana Carmelo Salerno», che ovviamente seguirebbe anch’egli Gemmi a Reggio Emilia.