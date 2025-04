Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata dai suoi per 1-1 contro il Brescia.

Le parole di Alvini dopo Cosenza-Brescia 1-1

«Potevamo raddrizzare la partita prima nel secondo tempo. Siamo andati tante volte sugli esterni con Ricci e Ciervo. Quando loro sono rimasti in dieci sono mancati gli inserimenti dei centrocampisti. È mancata la vittoria, l’abbiamo cercata. Avremmo potuto fare di più. Non ho messo prima Zilli perché c’erano già Mazzocchi e Artistico di punta. Quando l’ho messo, ha fatto ciò che doveva fare. Da questo punto di vista l’abbiamo risolta abbastanza bene, logico che avremmo dovuto vincere una di queste due partite. Il Brescia ha una rosa importante, non abbiamo demeritato. La squadra in settimana l’avevo vista bene, il pareggio ce lo siamo meritato. I cambi sono stati positivi».

«Abbiamo messo tutto in campo»

«Abbiamo messo tutto in campo e ci siamo fatti gol da soli. Fino a quel momento avevamo fatto bene, non è che oggi siamo più scarsi. A Frosinone avremmo potuto vincerla. Sul campo avremmo 31 punti e saremmo in corsa per i playout. Dopodiché c’è ancora lo spirito per volersela giocare. Cos’ho detto ai ragazzi? Gli ho detto di continuare a lavorare ed a crederci. Lunedì a La Spezia ce la andiamo a giocare».