Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia che si giocherà domani pomeriggio al “San Vito – Marulla”. Ecco le sue parole.

Le parole di Alvini

«La rabbia e la delusione per Frosinone c’è stata durante la settimana. Ma abbiamo lavorato forte. Lo avevo detto che c’eravamo. È mancata solo la vittoria. Ora però siamo pronti, la squadra l’ha dimostrato e domani siamo pronti a giocare. L’atteggiamento visto allo “Stirpe” è quello corretto. Non siamo stati premiati con i tre punti che alla fine meritavamo. Quello che oggi mi dà fiducia è l’aver continuato su quella strada. Siamo sul pezzo. Vogliamo fare una partita importantissima. Se ci credo nella salvezza? Sì, sì, sì. E’ dall’inizio dell’anno che ci danno per spacciati. Non siamo mai stati giudicati fuori dalla lotta. Ma a noi non interessa. E finché c’è la possibilità – spiega Alvini -, daremo tutto per raggiungere l’obiettivo. Ci crediamo fortemente».

«Ad Artistico ho detto poco»

«Con Artistico abbiamo parlato dei gol sbagliati a Frosinone. Ne è consapevole. Ma Gabriele è un calciatore che ha fatto gol in partite importanti. Vi ricordo la gara contro il Palermo, quando ha fallito quelle chance nella prima mezz’ora, ma poi a Modena l’ha messa nel sette. È un calciatore che lavora forte, vuole migliorarsi. C’è stato bisogno di dirgli poco. Lo vedo con l’atteggiamento giusto. Lui come altri calciatori. Vogliono fare un finale di campionato positivo».

«Il pensiero del Cosenza è solo a domani»

«Quanti punti servono per sperare? Pensiamo solo a domani. Non andiamo oltre. Siamo concentrati solo sulla partita contro il Brescia che determina tantissimo tutto il resto. Ed abbiamo bisogno di chi ci venga a sostenere. Non c’è spazio per pensare alle partite dopo. Per il Brescia, che ha più punti di noi, la situazione è diversa. Hanno una squadra esperta, con calciatori di categoria. Ha qualcosa in più sotto quel punto di vista. Sono molto fisici. Due settimane fa hanno vinto a La Spezia e quindi vuol dire che hanno tanto nelle gambe. La partita è difficile. Al di là di tutto però noi vogliamo fare il massimo. Formazione? Qualche variazione ci sarà, legata a condizioni fisiche. Mancherà Garritano oltre agli squalificati. In linea di massima – conclude Alvini – tatticamente saremo quelli di Frosinone ma non è escluso qualche cambiamento tattico alla linea difensiva, a seconda anche del loro schieramento».