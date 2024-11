Un acquisto a fari spenti che in poco tempo ha però conquistato tutti. Bright Gyamfi, classe 1996, ha sorpreso l'ambiente del Cosenza per rendimento in questi suoi primi mesi con la maglia rossoblù.

Arrivo a sorpresa

Gyamfi è arrivato in Calabria lo scorso 18 gennaio. La trattativa con il Potenza è stata velocissima e conclusa in una mattinata. Il suo ingaggio non ha procurato sussulti all’interno dell’ambiente. Sembrava potesse essere un difensore in più per completare la rosa. Anche perché a destra il Cosenza aveva già Cimino e Rispoli.

Ma la sorte si è accanita con il giovane terzino classe 2004 che si è fatto male poco prima dell’inizio della gara contro il Sudtirol del 27 gennaio. Da quel momento Gyamfi è entrato in squadra senza uscire più, anche perché nel frattempo Rispoli è stato ceduto al Crotone.

Rendimento ed affidabilità

Gyamfi ha giocato da titolare le ultime 9 partite con il Cosenza. Il ghanese è stato senza dubbio una delle pochissime note liete in casa rossoblù dell’ultimo periodo. Prestazioni mai sotto la sufficienza ed affidabilità estrema hanno sorpreso un po’ tutti con il terzino destro che ha regalato anche un assist a Tutino, nella trasferta di Modena. Gyamfi sta vivendo un’ottima seconda parte di stagione, ritrovando quella Serie B già assaggiata con la maglia del Benevento.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha un contratto in scadenza a giugno. Sperando di concludere al meglio la stagione, a fine anno si parlerà con la società anche del suo futuro.