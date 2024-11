William Viali nella conferenza di ieri pomeriggio lo aveva anticipato. Aveva spiegato le difficoltà che per questa ultima sfida di regular season si sarebbe portato avanti dalla cintola in su fino al fischio d’inizio. Il tutto a causa della squalifica di Nasti e Vaisanen e delle non perfette condizioni di altri suoi calciatori. Uno su tutti Delic, che non è stato convocato a causa di un problema muscolare accusato in settimana.

Non è stato il solo, tuttavia, ad avere situazioni di difficoltà. «La squadra sta bene fisicamente - ha detto -. Post-Ascoli qualcuno ha avvertito dei problemi dovuti all’influenza che hanno condizionato più la gara del Del Duca che la settimana di lavoro. Ora hanno recuperato e vediamo chi sta meglio degli altri. Florenzi? Ha fatto una buona mezz'ora sabato e può partire dall'inizio». Se così dovesse essere, giostrerà largo a sinistra a centrocampo con Marras che giostrerà dalla parte opposta.

Come può giocare il Cosenza

Viali è senza Nasti e Vaisanen squalificati e senza Zarate infortunato. In più ci sono due diffidati pesanti in ottica playout: Voca (che farà coppia con Brescianini) e Meroni. Nel 4-4-2 che il tecnico sta proponendo di recente, davanti all’intoccabile Micai spazio ai terzini Martino (più indietro Rispoli) e D’Orazio, con Venturi e Meroni in marcatura. Difficile vedere Rigione dal 1′. In attacco scalpita Zilli che si gioca una maglia con Finotto. A suo supporto D’Urso.

Ranieri ha un Cagliari dalle mille risorse

Claudio Ranieri, dal canto suo, per Cosenza-Cagliari non dovrebbe presentare la formazione tipo. Lo ha lasciato intendere ieri in conferenza stampa alludendo al pericolo di eventuali cartellini gialli in ottica playoff. «Non voglio rischiare che un mio giocatore venga escluso. Voglio essere io a fare le scelte per gli spareggi promozione». I diffidati sono pezzi da novanta come Nandez, Makoumbou, Luvumbo e Goldaniga. Sicure le assenze di Capradossi e Falco infortunati. A protezione di Radunovicdovrebbe trovare spazio il quartetto composto da Zappa, Dossena, Altare e Azzi. A centrocampo Nandez, Makoumbou e Deiola sono i favoriti per una maglia da titolare così come Mancosu sulla trequarti. In attacco il bomber Lapadula e probabilmente Prelec.

Cosenza-Cagliari le probabili formazioni

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Zilli. A disp.: Marson, Rispoli, La Vardera, Salihamidzic, Calò, Agostinelli, Cortinovis, Prestianni, Kornvig, Praszelik, Finotto. All.: Viali

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. A disp.: Aresti, Goldaniga, Obert, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo, Kourfalidis, Di Pardo, Lella, Rog, Pavoletti. All.: Ranieri

ARBITRO: Abisso di Palermo