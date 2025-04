I rossoblù da 13 gare consecutive (più di tre mesi) sono ultimi in classifica. Dalla sconfitta di Cremona della 22esima giornata, non hanno mai lasciato la maglia nera del torneo

Numeri horror per il Cosenza, che si conferma di gran lunga la peggior squadra del campionato di Serie B anche per i numeri. I rossoblù sono da 13 giornate consecutive all’ultimo posto. Dalla sconfitta di Cremona della 22^ giornata, non hanno mai lasciato la maglia nera del torneo.

Penalizzazione decisiva all’inizio. Ma poi…

Le prime 4 giornate di campionato, nonostante i 5 punti raccolti, il -4 della penalizzazione, ha comunque relegato i rossoblù in ultima piazza. La vittoria contro la Sampdoria di metà settembre, aveva allontanato il Cosenza dall’ultima posizione che però è ritornata a far compagnia ai lupi dopo il ko interno contro il Sudtirol dell’8^ giornata.

Da lì una serie positiva di 7 partite che ha issato i rossoblù nel loro punto più alto in stagione. Dopo la vittoria di Brescia e dopo il pareggio di Pisa, il Cosenza è rimasto al 13° posto. Poi la lenta discesa con il ritorno in 20^ posizione dopo il ko in casa del Sassuolo, una leggera risalita in penultima piazza con il pareggio contro il Mantova, e la riscesa, come detto, dopo la sconfitta di Cremona del 18 gennaio alla 22^.

Da allora nessun segnale di ripresa in classifica, nonostante le due vittorie contro Carrarese e Reggiana conseguite nelle ultime 13 partite disputate.