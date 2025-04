Non si è chiusa totalmente la porta per l’acquisizione del Cosenza Calcio da parte di Alfredo Citrigno. L’imprenditore cosentino torna ai nostri microfoni sulla possibilità di rientrare sulla trattativa, al momento naufragata, con via degli Stadi.

«Sono un grande tifoso del Cosenza Calcio, sono un appassionato, sono pronto ad investire in un progetto serio», afferma Citrigno. Insomma, la voglia di prendere in mano le redini di via degli Stadi c'è eccome. Il "ma" che viene dopo, però, è abbastanza enorme. «Come già pubblicato nel mio post, prima di agire è necessario capire quali siano le reali volontà (del presidente Guarascio, ndr)». Prima, insomma, bisogna comprendere cosa voglia fare l'attuale proprietà del Cosenza Calcio. E, in questo senso, la porta sembra (almeno al momento) chiusa.

Cosenza Calcio, parla Citrigno: «Tifoseria e città meritano di essere valorizzate»

Da parte di Alfredo Citrigno, comunque, la volontà di acquistare il Cosenza Calcio è rimasta intatta. Questo nonostante le mancate risposte da parte del presidente Guarascio, come rivelato in un comunicato delle scorse settimane. «Da parte mia c'è tutta la disponibilità ad affrontare temi seri per mettere in piedi un progetto con obiettivi specifici. La mia volontà è quella di ridare entusiasmo e dignità ad una piazza che in questo momento, secondo me, ha bisogno di essere assolutamente valorizzata. Lo merita la tifoseria, lo merita la città».

Il problema, però, è che al momento con la società Cosenza Calcio e il presidente Guarascio non c'è più stata «alcuna interlocuzione». È tutto insomma fermo a ciò che è stato, ovverosia la trattativa portata avanti e il silenzio da parte di via degli Stadi che tanto rumore ha fatto. L'impressione è che il proprietario di Ecologia Oggi al momento non sia intenzionato a farsi da parte. Dal canto suo, però, Alfredo Citrigno è seriamente intenzionato a prendere in mano i destini rossoblù.