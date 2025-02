Continua il romanzo in casa Cosenza Calcio. Oggi è la giornata della doppia seduta d’allenamento. Alvini e il suo staff, dopo la conferma di ieri sera a seguito della riunione tra la squadra ed il ds Delvecchio, si sono recati al “San Vito – Marulla” per dirigere gli allenamenti. Poco dopo, però, intorno alle 10:00, il tecnico toscano è stato visto dai tifosi presenti abbandonare l’impianto, lasciando dentro soltanto il suo staff.

Assente anche Delvecchio

Alla seduta non era presente nemmeno il Direttore sportivo Gennaro Delvecchio. La squadra, che si allenerà anche nel pomeriggio, ha lavorato in palestra insieme allo staff del tecnico di Fucecchio. Da capire adesso almeno due cose.

Come mai Alvini abbia lasciato l’impianto dopo pochi minuti dal suo arrivo. Se sia arrivato un ordine dall’alto che preluda al licenziamento, così come sembrerebbe? E, se non arrivasse in tempo la comunicazione, chi dirigerà la seduta di oggi pomeriggio? Sarà presente l’allenatore toscano o, come stamattina, la squadra si allenerà solo con il suo staff? Tra qualche ora le risposte ai quesiti. Risposte che i calciatori, fermati dai tifosi presenti davanti l’impianto, non hanno saputo dare.

Resta senza dubbio la gestione grottesca e senza senso di tutta la situazione. L’ennesima perla di un’annata che rimarrà nella storia ultracentenaria del Cosenza Calcio.