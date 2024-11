Anche il Cosenza non viene risparmiato dalla scure del Covid. Al pari di quasi tutte le altre società di calcio, anche quella rossoblù ha riscontrato delle positività tra i suoi tesserati. Sta purtroppo diventando una consuetudine, una volta terminati i periodi di vacanza, fare i conti con gli effetti della pandemia. A comunicare i risvolti negativi è stato direttamente il club in una nota, quella normalmente dedicata al notiziario.

Il comunicato

«Si comunica – si legge - che la società aveva richiesto a tutti i calciatori di sottoporsi a screening di controllo precedente al raduno. L’esito ha rivelato la positività di tre tesserati che, in buone condizioni, sono isolati presso il proprio domicilio». L’obiettivo, a questo punto, è recuperarli al più presto per il duplice impegno di campionato, almeno per il match casalingo con l’Ascoli «Il ciclo di tamponi naso faringei per la ricerca del Covid-19 a cui è stato sottoposto oggi, invece, il gruppo squadra del Cosenza presente al “Marulla” ha dato esito negativo per tutti i soggetti».

Altri tre calciatori lavorano a parte

Per ciò che concerne la parte sportiva, invece, in mattinata la squadra ha ripreso le sedute di allenamento sul terreno di gioco del “San Vitino – Delmorgine”. Nel programma di giornata attivazione in circuito di mobilità, lavori di potenza aerobica e attivazione tecnica. Fermo il calciatore Sauli Vaisanen, lavoro differenziato per Mauro Vigorito e Mario Situm.