Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del club rossoblù. La Lucchese ha già comunicato che non si iscriverà. Tante altre in difficoltà.

Sono ore di febbrile attesa in casa Cosenza. I rossoblù infatti, così come tutte le altre squadre aventi diritto, dovranno presentare la documentazione necessaria all’iscrizione al campionato di Serie C, entro le 23,59 di questa sera. La società rossoblù si è mossa per tempo ma si attendono a riguardo comunicazioni ufficiali.

Tante in difficoltà

Sono invece tante le squadre in difficoltà. Sicura di non iscriversi è la Lucchese. Quasi certa ormai di seguire la stessa sorte è il Brescia. Restano in forte dubbio le posizioni di squadre storiche come Spal e Triestina. La mancata iscrizione, già comunicata, della squadra toscana rossonera, riammetterebbe di fatto la Pro Patria al campionato di Serie C. Ci sono infatti due graduatorie differenti da seguire.

