È praticamente agli sgocciolii la storia tra Michele Camporese ed il Cosenza. Il difensore non è partito con la squadra per Carrara ed è ormai fuori dai progetti rossoblù. Certo l’addio a gennaio con il difensore che cercherà una nuova squadra nel mercato.

Protagonista con la maglia rossoblù

Camporese sta vivendo ancora la sua seconda avventura con la maglia del Cosenza. Durante la prima stagione, da gennaio a maggio 2022, il difensore è stato uno dei principali artefici della salvezza della squadra allora guidata da Bisoli: 13 presenze ed addirittura 5 gol, decisivi per raggiungere prima i play out e poi la permanenza. Poi il passaggio a Reggina prima e Feralpisalò poi.

Nel mercato di gennaio 2023 il ritorno a Cosenza con 19 presenze ed un gol ed un altro ottimo torneo in Serie B. All’inizio di questa stagione 6 titolarità di fila ed i minuti di recupero a Cittadella per un totale di 7 gettoni. Poi prima un infortunio e poi solo panchina. La perdita di titolarità e contratto in scadenza che hanno fatto propendere società e calciatore a pensare di dividersi a gennaio. Salvo cambi di idea inattesi, resterà quella del “Tombolato” la sua ultima delle sue 42 partite con la maglia del Cosenza.