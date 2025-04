Lasciare lo stadio prima, sì. Lasciare la guida della società, a quanto pare, no. Nonostante una posizione sempre più invisa alla città e gli scontri ormai quotidiani col Comune, Eugenio Guarascio non sembra intenzionato a lasciare il Cosenza Calcio. Questo in barba anche a quanto detto al sindaco, Franz Caruso, pochi mesi fa. In occasione dell’ormai celebre incontro di Palazzo dei Bruzi, il proprietario di Ecologia Oggi aveva affermato la volontà di cedere il sodalizio rossoblù. Il tutto salvo poi non rispondere alla proposta di Alfredo Citrigno, pur avendo garantito qualche giorno prima che le trattative stessero «procedendo in riservatezza».

E i segnali che il patron del Cosenza Calcio sta lanciando in questi giorni sulla propria permanenza sono abbastanza palesi. Il primo, una costante presenza agli allenamenti. Anche ieri è stato alla rifinitura pre-Frosinone e ha incitato la squadra. Il secondo, il ritorno di Alvini, che ha ancora un anno di contratto con via degli Stadi. Il terzo, l’apertura dello store (prevista per oggi) nel locale di Capitano su Corso Mazzini. Si pensava a uno smantellamento, ma non è così. E siamo solo a metà.

Cosenza Calcio, Guarascio non vuol vendere

Già, perché anche l’ingaggio di Luigi Micheli come nuovo consulente della società sembra andare in questa direzione. Cui prodest, avrebbero detto un paio di millenni fa, l’arrivo di un nuovo dirigente a un mese e mezzo dalla fine di una stagione fallimentare? E poi c’è la totale noncuranza alle contestazioni della tifoseria rossoblù, mai così tanto esplicita nei confronti del proprietario di Ecologia Oggi. Ma non solo, perché gli indizi più evidenti arrivano proprio dagli strali fra Cosenza Calcio e Palazzo dei Bruzi.

In almeno due occasioni dal post derby a oggi, infatti, il sindaco Franz Caruso si è scagliato con termini piuttosto inequivocabili contro Eugenio Guarascio. Entrambe le volte l'ha fatto in diretta tv, su LaC Tv, durante Buongiorno in Calabria. Nel primo caso, il giorno dopo l'umiliante 4-0 di Catanzaro, il proprietario del Cosenza Calcio ha rilasciato un comunicato nel quale parlava, come detto, di «trattative che nel frattempo sono progredite, nel rispetto della massima riservatezza». Peccato che, appena tre giorni dopo, sia arrivato l'addio di Alfredo Citrigno all'acquisto del sodalizio di via degli Stadi.