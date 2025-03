La PLM Morrone e la Pro Cosenza non permettono ai ragazzi delle giovanili bruzie di allenarsi a causa del mancato pagamento dell’affitto degli impianti, mentre l’alternativa Marzi è frenata dalle problematiche legate agli spostamenti

Come denuncia oggi La Gazzetta del Sud in un articolo, anche per quel che riguarda il settore giovanile del Cosenza la situazione è davvero quasi paradossale.

La situazione del settore giovanile del Cosenza

A quanto si legge infatti, la PLM Morrone e la Pro Cosenza non permettono più alle squadre giovanili del Cosenza di allenarsi sulle loro strutture a causa del mancato pagamento regolare dell’affitto delle strutture.

Ora le squadre del vivaio rossoblù, dall’Under 14 all’Under 19, si allenano esclusivamente al Marca ed alla Pietro Mancini, cosa che ha provocato, visto il sovraffollamento, la diminuzione dei numeri di allenamento settimanali.

La soluzione sarebbe addirittura a Marzi, ma subentrerebbe a quel punto il problema degli spostamenti visto che il pullmino viene usato per il trasporto dei ragazzi da e per il convitto, struttura che tra l’altro ha minacciato di chiudere la porta se le spettanze arretrate non verranno saldate entro fine mese.

Insomma una situazione difficile anche per la cantera del Cosenza Calcio.