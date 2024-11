Dopo la pesante sconfitta per 5-0 rimediata in casa della Spal, il Cosenza è tornato in campo per preparare la sfida interna di sabato contro il Frosinone. L’allenamento odierno dei lupi è stato di diretto come di consueto da Davide Dionigi, ma sul tecnico incombe la figura di Alfredo Aglietti.

Le riflessioni del presidente Guarascio, iniziate dopo il pesante ko contro la Spal, non hanno portato al ribaltone sulla panchina dei rossoblù e, così come avevamo anticipato, l’esito era atteso per la giornata odierna. Potrebbe però non essere la scelta definitiva, perché nel summit tra il patron e il ds Gemmi gli orientamenti non combaciavano del tutto.

Cosenza, Dionigi e… Aglietti

A Dionigi dovrebbe essere stata concessa un’ulteriore prova d’appello sabato prossimo nel match interno contro il Frosinone, a meno che a sorpresa a il Cosenza non viri su Aglietti.

Si passerebbe da un ex bomber della Reggina ad un altro. Da un ex allenatore della Reggina ad un altro. Il fatto certo, però, è che l’allenatore modenese ha iniziato a dirigere l’allenamento del pomeriggio dopo un confronto al chiuso degli spogliatoi con la squadra. Proprio mentre sul portale alfredopedullà.com compariva l’indiscrezione, a cui spetta la paternità, riguardante Aglietti…