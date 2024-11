In occasione della gara di domenica prossimo ingresso gratuito al San Vito-Marulla

Le donne fanno squadra contro la violenza. Prosegue, infatti, la serie di iniziative pensate dal Cosenza Calcio per popolare i settori dello stadio lanciando al tempo stesso messaggi di solidarietà e significato sociale. Questa volta il tema scelto è la violenza sulle donne.

Ogni domenica lo stadio San Vito-Marulla è popolato di tante tifose alle quali si chiede di affiancare le associazioni che quotidianamente sono impegnate nella battaglia contro la violenza sessista. Capofila degli enti che aderiranno all'iniziativa e partner del Cosenza Calcio in questa manifestazione, la Fondazione “Roberta Lanzino”. In occasione della gara tra Cosenza e Fidelis Andria di domenica 12 alle ore 14,30, la società mette a disposizione delle donne centinaia di tagliandi omaggio in diversi settori.

In particolare saranno disponibili presso lo Store 250 omaggi in Curva Sud Bergamini, 150 in Tribuna A e 30 in Tribuna Rao. Superato questo numero di omaggi, il costo del biglietto per le donne sarà di 1 euro.

Francesco Pirillo