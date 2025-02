Un déjà-vu del 2020, ma (per fortuna) senza pandemia in mezzo. Nicola Belmonte è un passo dal diventare nuovo allenatore del Cosenza Calcio. Promosso dal Settore Giovanile come avvenne a suo tempo per Roberto Occhiuzzi, con ogni probabilità sarà lui a traghettare i Lupi fino al termine di una stagione fin qui disastrosa. Già vice di Pierpaolo Bisoli nella parte finale del campionato 2021/’22, a lui il compito di cercare un’impresa impossibile.

Nicola Belmonte, cosentino di nascita, è tornato nella propria città d’origine nella stagione 2020-21 dopo un anno da collaboratore tecnico a Siena con Alessandro Dal Canto allenatore. Nonostante una situazione societaria precaria, la squadra raggiunse i playoff di Serie C terminando al sesto posto. A seguito della mancata iscrizione dei bianconeri, Belmonte tornò a Cosenza dove occupò il posto di allenatore dell’Under 15.

Esonerato Alvini: la nota della società rossoblu

"La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto”.