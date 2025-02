Per Massimiliano Alvini insistenti voci di esonero da allenatore del Cosenza. Con i consueti tempi di una società che poco hanno a che vedere col mondo del calcio, nulla è stato comunicato. Il tecnico si è presentato con il suo staff al Marulla per dirigere la seduta. La squadra, però, è stata a lungo chiusa all’interno degli spogliatoi alla presenza del ds Gennaro Delvecchio che, a margine del confronto, ha lasciato lo stadio. Subito dopo, Luca Garritano e compagni si sono affacciati sul prato del Sanvitino agli ordini di Claudio Giuntoli, il preparatore atletico. Dopo una mezzora, però, è rientrata nel ventre dell’impianto di viale Magna Graecia. Non è chiaro se riusciranno per completare la sessione.

Cosenza, possibile esonero per Massimiliano Alvini

Le indiscrezioni su un possibile esonero di Alvini da allenatore del Cosenza sono iniziate a circolare già domenica sera dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Palermo. Al cospetto dei siciliani non si è vista la grinta tanto auspicata dal trainer dei Lupi. La compagine rossoblù è parsa non avere le energie per provare a raggiungere quantomeno i playout.

