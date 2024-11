Il calciatore di Bellinzago lombardo è tra i migliori del campionato di Serie B per passaggi chiave, grandi opportunità create e tiri in porta. Il suo recupero contro il Bari è fondamentale per mister Alvini

Il dato, seppur vada sempre contestualizzato, spesso non mente. In tal senso, c'è un calciatore del Cosenza che si sta distinguendo in diverse classifiche e la cui assenza nell'ultima partita contro il Sassuolo si è fatta sentire non poco. Tommaso Fumagalli è un giocatore fondamentale nell'economia del 3-4-1-2 di mister Massimiliano Alvini e non solo per i goal, due in cinque partite. Da vedere e rivedere quello contro il Palermo.

Come si può notare dall'elaborazione dei dati di Sofascore, Fumagalli occupa i tre diversi gradini del podio di tre diverse classifiche. L'ex attaccante di Como e Giana Erminio è primo per passaggi chiave per partita insieme a Salvatore Esposito e Ahmed Benali (2,8), secondo per tiri in porta (1,4), dietro solo a Gennaro Borrelli e davanti a Pietro Iemmello, e terzo - infine - per grandi opportunità create dall'inizio del campionato (5). In quest'ultima graduatoria primeggia ancora una volta Salvatore Esposito con 7 grandi chances generate, seguito da Antonio Palumbo del Modena.

Cosa ci dicono questi dati? Innanzitutto evidenziano il ricco bagaglio tecnico del calciatore, in grado di fungere sia da prima che da seconda punta. Fumagalli ha infatti dimostrato di saper essere letale in area di rigore, così come di essere capace a legare il gioco e mettere i compagni in una situazione molto vantaggiosa. A Como, lo scorso anno, è stato utilizzato anche esterno offensivo: sintomo di un attaccante completo, che oltre a far goal sa anche giocare a calcio e fondersi con i compagni.

Contro la Sampdoria ha subito un piccolo infortunio alla caviglia e adesso Alvini spera di recuperarlo per la delicata trasferta di Bari. Contro il Sassuolo sono mancati la sua energia e i suoi guizzi. Oltre a Fumagalli, il tecnico rossoblù spera di avere a disposizione anche Ciervo, uscito malconcio durante l'ultimo weekend. L'ex primavera della Roma lo troviamo nella top 10 di un'altra classifica, quella dei dribbling riusciti: l'esterno destro cosentino è sesto con quasi due dribbling andati a buon fine per partita.