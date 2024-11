Il giocatore era uscito in barella al 67’ della sfida contro il Pordenone. Oggi l’esito degli esami. Per lui rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Luca Bittante si ferma. Il calcio, purtroppo, prevede delle soste, inattese e, purtroppo, obbligate quando si tratta di guai fisici. Ma anche da fermo, anche da fuori, scenderà in campo lo stesso, per trascinare il Cosenza verso la salvezza.

E questo messaggio, di coraggio, di lotta, di ardore, lo invia a tutti i tifosi dei lupi attraverso un posto pubblicato dallo stesso numero 27 del Cosenza sul suo profilo Instagram.

«Purtroppo questo infortunio mi terrà per un po' lontano dal campo. Ma giuro che farò di tutto per far sentire la mia presenza. Sarò il tifoso numero uno. Gioirò e soffrirò con voi fino alla fine, in ogni singolo momento. Sono un guerriero e non ho paura di lottare certo di tornare più forte di prima».