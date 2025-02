Tramite una lettera il patron dei lupi invita allo stadio sindaci e presidente della Provincia e spinge al tifo i 720mila abitanti del cosentino per tentare una salvezza che sembra impossibile

Il Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio chiama a raccolta i rappresentanti del territorio cosentino, invitando Presidente della Provincia e Sindaci allo stadio in occasione della gara con la Carrarese.

La Società rossoblù ha inviato una lettera – invito al Presidente della Provincia e ai primi cittadini dei 150 comuni per chiedere la loro presenza e il sostegno nel coinvolgere la popolazione del territorio, ognuno dei 720.000 abitanti, in un momento delicato per i colori rossoblù.

Già in passato, anche nelle fasi positive della nostra recente storia, il supporto della vasta Provincia è stato decisivo per il raggiungimento degli obiettivi, creando l’ambiente giusto per aiutare la squadra nelle sfide più complicate.