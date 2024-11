Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, ha diffuso una nota tramite i canali ufficiali della società rossoblù, ribadendo la necessità di introdurre la tecnologia durante i match del campionato di serie B.

Di seguito la comunicazione del presidende dei lupi:

«Episodi come quelli accaduti nella gara con il Pordenone non fanno che avvalorare l’urgenza di inserire il Var anche in Serie B. Uno strumento indispensabile per supportare il lavoro della classe arbitrale e garantire una corretta interpretazione di una miriade di circostanze che possono, innescare polemiche, determinare il risultato delle gare e di interi campionati. La Serie B ha bisogno di questa innovazione, così come di procedere ad una modifica del format che la renda meno “precaria”, con sette società su venti che ogni anno lasciano la nostra Lega. Un format a 22 o a 24 squadre assicurerebbe una maggiore stabilità al campionato degli italiani che è fucina di talenti per la massima serie e per la Nazionale».