In attesa della decisione del Coni sul ricorso presentato dal Chievo dopo l'esclusione dalla serie cadetta, il Cosenza ha annunciato attraverso il seguente comunicato, il nuovo direttore sportivo. Dall'esito del reclamo dei veronesi, atteso per lunedì prossimo, dipenderà il futuro in serie B o C dei lupi.

«La Società Cosenza Calcio - si legge nella nota - comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Signor Roberto Goretti. Nato a Perugia il 28 maggio 1976, ex calciatore di Serie A e B, comincia la sua carriera da direttore sportivo nel novembre del 2012 con la squadra della sua città natale. Nella stagione 2013/2014 è artefice della promozione in Serie B del Perugia e, nell’anno successivo, della partecipazione ai play off per la promozione nella massima serie. Negli anni successivi come responsabile dell’area tecnica scopre e valorizza numerosi talenti, collezionando altre tre partecipazioni ai play off di Serie B. A Roberto Goretti, che ha siglato un accordo valido fino al 30 giugno 2022, il benvenuto della Società nella famiglia rossoblù».