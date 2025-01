Il presidente Guarascio (al suo 14esimo anno in rossoblù) dovrà mettere il direttore sportivo Gennaro Delvecchio nelle condizioni di operare sul mercato senza dover per forza stringere la cinghia

Anno nuovo, vita nuova. Chissà quante volte l’avranno pensato i tifosi dei Lupi. Ma per il Cosenza Calcio la vita nuova non c’è mai stata. Il 2025 segna l’ingresso nel quattordicesimo anno dell’era Guarascio. Eppure, come nel “Giorno della Marmotta” in cui ogni giorno è uguale a se stesso, anche gli anni dei rossoblù sotto l’egida del proprietario di Ecologia Oggi sembrano non differire molto. Soltanto quello appena concluso, inteso come anno solare, ha visto i silani piazzarsi in classifica al nono posto. Ma conta poco, visto che attualmente i ragazzi di Alvini sono ultimi con quel meno quattro che pesa come un macigno.

Cosenza Calcio, il calciomercato dovrà portare soluzioni

La squadra rossoblù ha dato tutto ciò che poteva dare e non è bastato. È evidente a tutti, anche ai più disattenti, che ci sarà bisogno di innesti importanti per continuare a sperare nella salvezza.

La media punti del girone di ritorno, considerando che si è partiti già con uno zero alla prima giornata, dovrà essere di almeno un punto e mezzo a partita. Poche discussioni. Con 1,38 punti a partita il Cosenza Calcio arriverebbe a 42 punti, il che vorrebbe dire che le squadre attualmente ai play out dovrebbero fare lo stesso numero di punti già fatti nel girone d’andata per consentire ai Lupi di giocarsi la salvezza. Ma questo è materiale da approfondire. Il punto, al momento, è un altro. Inizia domani e si chiama calciomercato. Continua a leggere su Cosenza Channel.