«Sono state avviate da tempo le procedure per il recupero dei tributi comunali e per ogni altro debito che il Cosenza Calcio ha maturato nei confronti del Comune di Cosenza. Non v’è dubbio alcuno che, per ogni credito avanzato dal Comune la società calcistica sarà chiamata al saldo in toto. Quelli avviati però, sono atti e procedimenti riservati, che non possono essere resi pubblici, proprio perché soggiacenti alla riservatezza ed al rispetto del diritto alla privacy verso il debitore, in questo caso la proprietà della società calcistica». È quanto affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, con riferimento alle notizie diffuse da un consigliere comunale «che – sostengono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – per il ruolo istituzionale che ricopre, è entrato in possesso di documenti attestanti alcune situazioni debitorie riguardanti la società del Cosenza calcio seppur non ancor del tutto definite».

«La premessa è d’obbligo – proseguono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – per una corretta informazione alla collettività. Parimenti, riteniamo disdicevole il tentativo di strumentalizzare la normale attività di riscossione dei tributi da parte dell’Ente, inserendola in una diatriba che nulla ha a che vedere con la corretta prassi seguita dai nostri uffici. Si sappia e si capisca bene che per quanto ci riguarda non ci sono e non ci saranno mai figli e figliastri e tutti i contribuenti sono trattati allo stesso modo. Soprattutto, il Comune di Cosenza, fintanto che sarà amministrato dalla nostra maggioranza, non vessa e non vesserà mai i cittadini. Semmai tutt’altro!».

«Certamente i tributi si devono pagare, ma nel rispetto di tutti e, in particolare, di chi è meno fortunato di altri. A tal fine – si legge ancora- il Consiglio Comunale ha approvato un piano di agevolazioni corposo, con la possibilità di rateizzazione addirittura fino a 50 euro al mese, proprio per andare incontro ai cittadini ed aiutare nei pagamenti le famiglie, in considerazione del periodo di grave crisi economica che sta investendo fasce sempre più ampie della popolazione».

«Si ritorni al rispetto delle Istituzioni – hanno concluso Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – e, soprattutto, si eviti di commettere errori grossolani che anziché aiutare il Cosenza calcio ad uscire da questo drammatico momento, potrebbero rappresentare un nocumento».