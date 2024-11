Un altro anno di contratto per provare a garantire al Cosenza un campionato diverso da quello concluso con l’epilogo della vittoria nei playout a Brescia. Roberto Gemmi ha stretto la mano questa mattina a Guarascio trovando l’intesa per il rinnovo fino al 2024. Dodici mesi in più dell’attuale scadenza.

Il capo dell’area tecnica anche nella prossima stagione sarà coadiuvato dal collaboratore Armando Perna che lo ha seguito come un’ombra in fase di calciomercato e che ha rappresentato i suoi occhi e le sue orecchie al Marulla quando il ds era in giro per impegni legati al suo lavoro.

Dicevamo degli obiettivi. Un anno fa di questi tempi si presentò dicendo che avrebbe voluto stupire. Il verbo utilizzato alla lunga risultò un boomerang al netto di un allenatore esonerato, dell’ultimo posto in classifica e del rendimento insufficiente di larga parte dei visi nuovi portati a Cosenza tra luglio e agosto.

A gennaio, come già avvenne con Trinchera prima e con Goretti dopo, si rifece alla grande pescando le pedine giuste per ottenere una clamorosa salvezza. Fondamentali, per il nuovo tecnico che nel frattempo aveva ereditato la panchina di Dionigi, gli innesti di Micai in porta, D’Orazio sull’out sinistro e Marras come quale ala destra. Contestualmente l’esplosione di Meroni in difesa e la crescita di Brescianini a centrocampo fecero il resto.

Sistemata la casella Gemmi, ora, forse già in serata ma non oltre domani, Guarascio vedrà Viali. Vuole dare continuità, anche solo per un anno come fatto col ds, ma dovrà scontrarsi con un’offerta dell’Ascoli già recapitata all’allenatore. Manca poco e il quadro risulterà completo.