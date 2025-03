Gli imprenditori impegnati nella sanità privata hanno espresso platealmente l’intenzione di acquistare la società bruzia: il patron lametino adesso deve decidere per il bene di un’intera città

La trattativa esiste. Inutile fare tanti giri di parole, il Gruppo Citrigno è uscito allo scoperto. Palesemente, senza condizionali. Confermata la notizia che avevamo dato venerdì. Dati certi e modo verbale all’indicativo, con cifre e numeri precisi. C’è poco di cui discutere davanti a quello che sta accadendo. E in realtà ci sarebbe anche poco da tergiversare. La cessione del Cosenza Calcio è ancora realtà? L’offerta c’è.

Nell’incontro di un mese fa con il sindaco Caruso, Eugenio Guarascio aveva manifestato la propria volontà di passare la mano. Anche qui non sono stati usati condizionali. «C’è stata la dichiarazione da parte del presidente della decisione, non più della volontà, ma della decisione di cedere il Cosenza Calcio». Parole ben precise.

Cessione Cosenza Calcio, ora ci sono nomi e cifre

L’uscita allo scoperto del Gruppo Citrigno ha sparigliato le carte in tavola. Gli imprenditori impegnati nella sanità privata hanno espresso platealmente la propria intenzione di acquistare il Cosenza Calcio. L’offerta di novembre, rigettata da Eugenio Guarascio, era reale. Gli incontri di questi giorni sono reali. Quindi non esiste più il mantra «non ci sono imprenditori che rilevano la società». No, ora ci sono. E allora, presidente Guarascio? Cosa si fa?

Continua a leggere su CosenzaChannel.it