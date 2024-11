Il presidente Eugenio Guarascio è tornato sui suoi passi ed ha riaffidato il ruolo di team manager del Cosenza Calcio a Kevin Marulla. Impossibile non tenere conto della sua esperienza e del contributo dato in 12 anni alla causa rossoblù. Impossibile inoltre non tenere conto dell’indignazione popolare che era scaturita dal suo mancato rinnovo. Pubblicità negativa per il presidente che aveva inaugurato la stagione con il riscatto di Tutino, il quale aveva pubblicato uno scatto con Kevin.

Il figlio del grande Gigi pertanto ha declinato la proposta di un altro club di Serie B, neopromosso, che gli aveva offerto l’opportunità di cimentarsi nel ruolo e ancora in cadetteria. Kevin Marulla ha risposto subito sì al Cosenza, suo grande amore ed è già in partenza per Cascia e la delusione dei giorni scorsi ha subito fatto spazio all’entusiasmo. Era stato lui, del resto, nelle prime settimane di giugno, a curare ogni dettaglio del ritiro precampionato vagliando come noto anche le località in Sila.

Troverà Massimiliano Alvini e il suo staff, ma anche il direttore generale Giuseppe Ursino e il direttore sportivo Gennaro Delvecchio impegnati nel calciomercato e nel rinforzare la squadra. Insomma, alla luce della vicenda, per Kevin Marulla quasi tre settimane di ferie forzate e non volute, ora di nuovo al lavoro con il Cosenza Calcio. L’obiettivo comune è quello di cullare un sogno. Quale sia lo sanno tutti.

Come noto, Kevin Marulla ha iniziato a lavorare nel Cosenza calcio nel 2012, in Serie D. Dapprima nel settore giovanile, poi in pianta stabile in prima squadra. Ha ricoperto il ruolo di team manager e conseguito il patentino di direttore sportivo per il lato amministrativo. È stato punto di riferimento per il presidente e per ogni ds. Ma lo è anche per la tifoseria che ne ha riconosciuto l’attaccamento viscerale ai colori sociali.