Il Cosenza ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della sfida di campionato di domenica prossima contro il Pisa, in programma all’Arena Garibaldi. La squadra rossoblù, guidata da mister Massimiliano Alvini, sta lavorando per prepararsi al meglio al confronto con i toscani, cercando al contempo di recuperare alcuni elementi attualmente non al top della condizione fisica.

Venturi, Zilli e Strizzolo: la situazione degli infortunati

Tra gli acciaccati, c’è un moderato ottimismo per il recupero di Michael Venturi e Massimo Zilli, mentre appaiono più complicate le possibilità di vedere in campo Luca Strizzolo.

Venturi, difensore classe 2001, era stato tenuto a riposo in via precauzionale nella gara contro il Modena a causa di un fastidio alla coscia. Tuttavia, le sue condizioni sembrano in netto miglioramento e lo staff tecnico confida di averlo a disposizione per la trasferta di Pisa.

Per quanto riguarda Zilli, l’attaccante classe 2002 sta smaltendo i postumi dell’infortunio al piede rimediato contro il Brescia. Zilli potrebbe essere convocato da Alvini almeno per la panchina.

Più complicato, invece, il recupero di Strizzolo. L’ex Modena era rientrato venerdì scorso proprio contro la sua ex squadra, ma un nuovo problema fisico lo ha costretto a lasciare il campo già alla fine del primo tempo. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, ma è improbabile che possa essere della partita contro il Pisa.